El nuevo contrato de Nico Schlotterbeck con el Dortmund incluye una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros para sus “clubes de ensueño”, entre los que está el Real Madrid

Aunque lo más destacado es la duración del contrato, la letra pequeña incluye un detalle que interesa a la élite europea: según BILD, el nuevo acuerdo tiene una cláusula de rescisión de 50 a 60 millones de euros que entrará en vigor el próximo verano y solo se aplicará a unos pocos clubes top. Esto permite a Schlotterbeck manejar su futuro pese al compromiso a largo plazo. Si brilla en la próxima Copa del Mundo, podría activarla para fichar por uno de sus “clubes de ensueño”, como Real Madrid o Bayern de Múnich. Esta “cláusula Mundial” se negoció específicamente y solo se aplicaría a un selecto grupo de equipos de élite a partir del próximo verano.