En el momento en que el Barcelona busca un delantero completo con características de estrella mundial, la solución la tuvo entre sus manos el verano pasado, pero la dejó escapar. Esta es la conclusión que hizo estallar Xabi Alonso, entrenador del Chelsea, mientras presumía de la joya brasileña Joao Pedro, el viejo objetivo del conjunto blaugrana que hoy se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la Premier League.
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