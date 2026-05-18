¡El nuevo Arsène Wenger del Arsenal! ¿Conseguirá Mikel Arteta igualar la longevidad del emblemático entrenador? Ray Parlour, estrella de los «Invincibles», hace sus predicciones sobre el futuro

De momento, el contrato de Arteta dura hasta 2027. Dirige el equipo desde diciembre de 2019 y ha dirigido 350 partidos, con 211 victorias y un 60 % de triunfos.

Wenger se fue con un 57 % tras 1.235 partidos y 22 años inolvidables.

El francés ganó tres Premier League, siete Copas de Inglaterra y llegó a la final de la Champions 2006, que perdió ante el Barcelona. Arteta podría superarlo si su equipo de 2026 vence al París Saint-Germain en la final continental de este curso.

Además, el Arsenal está cerca de recuperar el título nacional, algo que no logra desde la temporada 2003-04, cuando los inolvidables «Invencibles» de Thierry Henry y Patrick Vieira terminaron invictos. Se habla de una posible renovación de Arteta, quien ya ha convertido a los Gunners en candidatos constantes a los grandes títulos.