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El Nottingham Forest vio anulado un gol de la victoria en los últimos minutos ante el Tottenham tras una controvertida decisión por mano de Neco Williams
La intervención del VAR salva al Tottenham en el City Ground
El Tottenham no logró marcar por tercer partido consecutivo de liga y no realizó ningún disparo a puerta contra el Nottingham Forest el sábado. Pese a una inversión estival de casi 400 millones de libras, Roberto De Zerbi y su equipo sufrieron ante Oliver Glasner y los suyos. El momento más destacado llegó cuando Neco Williams pensó que había introducido el balón en la portería.
Sin embargo, el árbitro Craig Pawson anuló el gol tras una revisión del VAR. Pawson anunció: «Tras la revisión, el balón toca la mano del número 3 del Nottingham Forest antes de que se marque el gol. La decisión final es libre directo para el Spurs».
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De Zerbi integra a los caros fichajes del verano
El Tottenham ha dado estrenos y primeras titularidades a varias incorporaciones de alto perfil. Sandro Tonali, un fichaje de 92,5 millones de libras, sostuvo el centro del campo, mientras que Savio dejó destellos de su calidad tras un traspaso de 75 millones de libras. Mykhailo Mudryk también tuvo una aparición tardía como suplente en su primer partido oficial en 645 días.
A pesar de estos refuerzos ofensivos, al Tottenham le faltó pegada. Dominic Solanke vio cómo un cabezazo suyo al final se estrellaba en el techo de la red, y Omar Marmoush desaprovechó varias ocasiones tempranas. Con Richarlison fuera de la convocatoria y entrenándose al margen, está claro que De Zerbi aún tiene mucho trabajo por hacer para sacar rendimiento a su costosa unidad ofensiva.
El Forest lamenta las oportunidades perdidas ante el Spurs
El Nottingham Forest tiene motivos de sobra para sentir que mereció los tres puntos después de generar las mejores ocasiones durante toda la tarde. Morgan Gibbs-White amenazó de forma constante a la defensa del Tottenham y obligó a Antonin Kinsky a realizar varias paradas. James McAtee también probó a Kinsky con un disparo raso, mientras que Murillo intentó una espectacular chilena en la primera parte. Liam Delap, que estrenaba titularidad con el club, dejó buenas sensaciones y estuvo cerca de asistir a Gibbs-White antes del descanso.
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Qué esperar en las próximas semanas?
Ambos clubes siguen sin ganar y afrontan partidos cruciales el próximo fin de semana. El Tottenham tiene un partido de enorme importancia en casa contra el Everton, en el que De Zerbi debe encontrar urgentemente la forma de hacer que sus delanteros empiecen a rendir. Mientras tanto, el Nottingham Forest visitará al Aston Villa con la esperanza de convertir sus prometedoras actuaciones ofensivas en su primera victoria de la temporada en la Premier League.
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