El Tottenham no logró marcar por tercer partido consecutivo de liga y no realizó ningún disparo a puerta contra el Nottingham Forest el sábado. Pese a una inversión estival de casi 400 millones de libras, Roberto De Zerbi y su equipo sufrieron ante Oliver Glasner y los suyos. El momento más destacado llegó cuando Neco Williams pensó que había introducido el balón en la portería.

Sin embargo, el árbitro Craig Pawson anuló el gol tras una revisión del VAR. Pawson anunció: «Tras la revisión, el balón toca la mano del número 3 del Nottingham Forest antes de que se marque el gol. La decisión final es libre directo para el Spurs».