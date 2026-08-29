El Nottingham Forest prepara una ambiciosa ofensiva de 40 millones de libras por la joven promesa del Everton Harrison Armstrong mientras Oliver Glasner busca refuerzos para el centro del campo

El conjunto de East Midlands necesita refuerzos en la sala de máquinas tras perder a Elliot Anderson a manos del Manchester City en una operación de 116 millones de libras a comienzos de este verano. Aunque el internacional austríaco Xaver Schlager ya ha participado en los dos primeros partidos de liga tras su llegada como agente libre desde el RB Leipzig, el cuerpo técnico quiere una mayor profundidad de plantilla.

Armstrong ha disfrutado de un inicio de campaña 2026-27 impresionante, siendo titular en los dos partidos oficiales con Moyes. Dejó su sello en la jornada inaugural de la Premier League al asistir a Kiernan Dewsbury-Hall en el gol que rompió el empate en la victoria por 2-0 ante el Crystal Palace, antes de mantener su puesto en el once en la contundente goleada por 4-0 del Everton sobre el Preston en la segunda ronda de la Carabao Cup.