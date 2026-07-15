Según The Athletic, Forest fichará a Schlager, que llega gratis tras acabar su contrato con el RB Leipzig. El centrocampista austríaco de 28 años rechazó ofertas de varios clubes europeos y elegió la Premier League.

Firmará un contrato de dos años con opción a uno más. Pasará el reconocimiento médico en Nottingham esta semana y luego viajará a Portugal para unirse a la pretemporada. Su fichaje refuerza el objetivo del club de consolidarse en la Premier League.







