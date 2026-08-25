El Nottingham Forest está actualmente en conversaciones con el Chelsea para el fichaje de Delap, con el club de Nottingham decidido a reforzar sus opciones en ataque antes del cierre del mercado, según Daily Mail. Se entiende que el Forest propone inicialmente una cesión que incluiría una opción para hacer permanente el traspaso el próximo verano. El técnico Oliver Glasner está decidido a añadir más pegada a su plantilla, especialmente después de que su equipo sufriera una ajustada derrota por 1-0 ante el Leeds United durante el fin de semana, un resultado que puso de relieve la necesidad de ser más eficaz de cara a puerta en el último tercio.

El movimiento llega en un momento en el que la carrera de Delap en Stamford Bridge ha encontrado un obstáculo importante. Pese a haber llegado desde el Ipswich Town con una reputación al alza tras una exitosa etapa en Portman Road, al delantero le ha costado adaptarse al peso de las expectativas en el oeste de Londres. Su ausencia de participación en la reciente victoria en la Premier League ante el Fulham fue la señal más clara hasta ahora de que su etapa en el club se acerca a su fin, ya que la jerarquía del Chelsea muestra disposición a escuchar ofertas por el joven delantero, que solo logró un gol liguero en su temporada de debut.