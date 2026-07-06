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El Nottingham Forest confirma a Oliver Glasner como nuevo entrenador; se informa que el ex técnico del Crystal Palace cobrará 13 millones de libras al año en el City Ground
Glasner toma las riendas del Forest
El Nottingham Forest ha fichado a Glasner, de 51 años, como sustituto de Vitor Pereira. El técnico austriaco llega tras destacar en el Crystal Palace, donde ganó la FA Cup, el Community Shield y la Conference League.
Según The Sun, percibirá 13 millones de libras al año, lo que lo convierte en el técnico mejor pagado de la historia del club y uno de los mejor remunerados de la Premier League.
- AFP
Una trayectoria de éxitos en Europa
Con Glasner, el Forest tiene un entrenador que ya ha brillado en grandes escenarios. Llevó al Eintracht de Fráncfort a ganar la Europa League 2022 y luego impactó de inmediato en Inglaterra. Su palmarés fue decisivo en su fichaje, pues el club busca consolidarse como potencia nacional y continental tras varios cambios en el banquillo.
«Estoy encantado de incorporarme al Nottingham Forest como entrenador», declaró Glasner en su primera entrevista para la web del club. Desde las primeras conversaciones con el propietario y el equipo directivo, vi una visión clara y una gran confianza en mí y en mi cuerpo técnico para construir un futuro sólido. Esa confianza, sumada al potencial de la plantilla, me ilusiona sobre lo que podemos lograr juntos.
«El Nottingham Forest es un club con un prestigio y una historia increíbles, dos veces campeón de Europa y con una de las aficiones más apasionadas del fútbol. Nuestro objetivo es construir un equipo que ayude a llevar al club al siguiente nivel en los próximos años y del que nuestros seguidores puedan sentirse orgullosos.
«Mi prioridad inmediata es conocer a los jugadores y al cuerpo técnico y ponerme manos a la obra ahora que comenzamos la pretemporada. Estoy ilusionado con el futuro y trabajaré sin descanso para representar con orgullo a este gran club y lograr éxitos en el terreno de juego. Estoy deseando empezar».
El propietario, Evangelos Marinakis, añadió: «Oliver es un ganador. Se ha ganado el éxito gracias a su liderazgo, su personalidad y el estilo de fútbol que practican sus equipos».
Salida brutal para Vitor Pereira
La llegada de Glasner se produce tras el despido, mediante un correo electrónico enviado apenas dos minutos antes de que expirara una cláusula de rescisión de su contrato, de su predecesor, Pereira. A pesar de haber llevado al Forest a una respetable semifinal de la Europa League y de haber asegurado la permanencia del equipo en la Premier League, la forma en que se produjo su salida dejó al entrenador portugués sorprendido y decepcionado, justo cuando se preparaba para la pretemporada.
Tras su marcha, declaró: «La decisión me ha pillado por sorpresa y sin previo aviso, pero respeto el derecho del club a actuar por su futuro. Estoy decepcionado y entristecido. Creía en lo que construíamos juntos y me voy orgulloso de lo logrado en estos meses».
- Getty/GOAL
Preparándonos para la próxima etapa
Es el quinto cambio de entrenador en el City Ground esta temporada, lo que refleja la ambición del club. Glasner debutará contra el Leeds United en la primera jornada de la Premier League y el 26 de octubre volverá a Selhurst Park para enfrentarse a su exequipo. El técnico austriaco se centra en formar un equipo del que la afición pueda sentirse orgullosa.
Marinakis insiste en la ambición del club: «No queremos solo competir; queremos ganar, luchar por los grandes títulos y construir un equipo del que nuestros seguidores se sientan orgullosos durante años». Con la experiencia táctica de Glasner y el respaldo económico del club, los «Tricky Trees» buscan dejar huella la próxima temporada.
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