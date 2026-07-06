Con Glasner, el Forest tiene un entrenador que ya ha brillado en grandes escenarios. Llevó al Eintracht de Fráncfort a ganar la Europa League 2022 y luego impactó de inmediato en Inglaterra. Su palmarés fue decisivo en su fichaje, pues el club busca consolidarse como potencia nacional y continental tras varios cambios en el banquillo.

«Estoy encantado de incorporarme al Nottingham Forest como entrenador», declaró Glasner en su primera entrevista para la web del club. Desde las primeras conversaciones con el propietario y el equipo directivo, vi una visión clara y una gran confianza en mí y en mi cuerpo técnico para construir un futuro sólido. Esa confianza, sumada al potencial de la plantilla, me ilusiona sobre lo que podemos lograr juntos.

«El Nottingham Forest es un club con un prestigio y una historia increíbles, dos veces campeón de Europa y con una de las aficiones más apasionadas del fútbol. Nuestro objetivo es construir un equipo que ayude a llevar al club al siguiente nivel en los próximos años y del que nuestros seguidores puedan sentirse orgullosos.

«Mi prioridad inmediata es conocer a los jugadores y al cuerpo técnico y ponerme manos a la obra ahora que comenzamos la pretemporada. Estoy ilusionado con el futuro y trabajaré sin descanso para representar con orgullo a este gran club y lograr éxitos en el terreno de juego. Estoy deseando empezar».

El propietario, Evangelos Marinakis, añadió: «Oliver es un ganador. Se ha ganado el éxito gracias a su liderazgo, su personalidad y el estilo de fútbol que practican sus equipos».



