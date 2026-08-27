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El Nottingham Forest completa el fichaje de Liam Delap procedente del Chelsea por 50 millones de libras con un contrato de cinco años
El Nottingham Forest cierra el fichaje
El Forest ha completado oficialmente el fichaje de Delap en una operación valorada en 45 millones de libras iniciales más 5 millones en variables. El delantero, de 23 años, ha firmado un contrato de larga duración hasta 2031 tras solo una temporada en el Chelsea. El traspaso deja a los Blues un beneficio inmediato de 20 millones de libras, después de hacerse con el delantero por unos 30 millones de libras procedente del Ipswich Town en junio de 2025.
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Delap disfruta de un nuevo capítulo
El nuevo fichaje expresó una enorme ilusión por su llegada al City Ground y respaldó el estilo de entrenamiento de Oliver Glasner para llevar su juego al siguiente nivel.
En unas declaraciones oficiales a los medios del club, Delap dijo: "Tengo muchas ganas de empezar, este es un club enorme y con una gran historia. Hablé con el entrenador y me gusta su manera de trabajar, creo que puede ser quien realmente me ayude a desarrollarme y a dar ese siguiente paso y espero poder aportar goles aquí.
"Estoy deseando escuchar el ruido en el City Ground y tener a la afición de mi lado porque sé lo ruidosa e importante que es. Como equipo podemos construir algo realmente fuerte y el principal objetivo es competir y ser un gran club en la Premier League".
El pedigrí contrastado despierta optimismo
A pesar de marcar solo un gol en liga la pasada temporada, el pedigrí de Delap como un delantero peligroso de la máxima categoría sigue fuera de toda duda. El hijo del exdefensa Rory Delap llamó la atención en el Ipswich durante la campaña 2024-25, al anotar 12 goles en liga incluso mientras el club sufría el descenso. Delap también registró 26 conducciones que acabaron en remate esa temporada, la cifra más alta entre todos los delanteros de la Premier League gracias a su velocidad, potencia y agresiva capacidad para conducir el balón.
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Se avecina una feroz competencia en ataque
Delap entra en una feroz batalla a cuatro bandas por el puesto de delantero centro junto a Chris Wood, Igor Jesus y Arnaud Kalimuendo. El jugador de 23 años podría debutar este fin de semana, cuando el Forest viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool, con el objetivo de recuperarse de las derrotas consecutivas ante el Leeds United en el estreno liguero y en la Carabao Cup. Su potencia física y su contundencia de cara a portería deberán justificar ahora ese elevado precio ante la afición del City Ground.
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