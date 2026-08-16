Según Alison Boshoff en su explosiva nueva biografía, Brand Beckham: The Fame, The Feuds, The Fallouts, el nombramiento como caballero de David llegó tras años de retrasos después de que HMRC expresara su preocupación por sus asuntos fiscales.

El exfutbolista, de 51 años, había sido considerado originalmente para recibir el título de caballero en 2013 tras desempeñar un papel fundamental en la exitosa candidatura de Londres para albergar los Juegos Olímpicos. Nominado por Lord Coe, también embajador de los Juegos Olímpicos de Londres, y considerado merecedor del título por el Comité de Honores, se esperaba que David recibiera la distinción tras las comprobaciones obligatorias de la policía, los servicios de seguridad y HMRC.

Y, según el libro, la implicación del futbolista con la firma de gestión de capital Ingenious Media supuestamente frustró los planes de nombrarlo caballero aquel año. Esta revelación aporta contexto a un periodo en el que la reputación de Beckham fue puesta a prueba entre bastidores.



