«Él no es la solución»: se insta al Manchester United a buscar un «refuerzo» mejor que Benjamin Sesko, ya que Michael Owen afirma que el delantero de 74 millones de libras no puede liderar la lucha por el título

A pesar de la mejora en las estadísticas, Owen sigue sin estar convencido de que el jugador de 22 años tenga el potencial necesario para ser el delantero centro titular del United a largo plazo. En declaraciones a casino.org, el exdelantero del United afirmó: «Para mí, él no es la solución a largo plazo. No es el delantero centro del Manchester United para siempre. Es un jugador caro que puede mejorar y ser una buena pieza del equipo, pero, del mismo modo, si el United jugara mañana el partido más importante de la temporada, no creo que fuera titular.

»Si el Manchester United quiere volver al lugar donde cree que pertenece y luchar por el título, no creo que él sea el delantero centro en el que depositar todas las esperanzas de cara a la temporada. Sí, lo está haciendo mejor. Es estupendo verlo, porque no es agradable ver a nadie pasando apuros. Dicho esto, creo que habrá una mejora en algún momento durante el próximo año o los dos siguientes, o cuando haya alguien disponible.

«Es estupendo que ahora pueda influir en el equipo y la plantilla y marcar goles importantes. Pero no estoy diciendo: “Oh, sí, ahora todo va genial y él va a llevarles al título de liga”. Ha mejorado el equipo, ha recuperado la confianza y, de repente, es un activo para el equipo, pero aún queda un largo camino por recorrer».