AFP
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«El nivel más alto»: Thomas Tuchel elogia una «actuación completa» mientras Inglaterra arrasa en Croacia y mantiene el impulso en la Nations League
Tuchel celebra una ejecución táctica perfecta
Tuchel se deshizo en elogios hacia su equipo después de que Inglaterra firmara una exhibición demoledora de fútbol ofensivo para arrollar a Croacia en Rijeka. «Fue una actuación de 90 minutos al más alto nivel de todos. Desde el primer hasta el último minuto, todos los que empezaron y todos los que salieron desde el banquillo. Fue del más alto nivel y felicidades al equipo», declaró el técnico alemán a AFP.
Tuchel destacó cómo su equipo mantuvo la intensidad pese al marcador, negándose a levantar el pie del acelerador ante un centro del campo croata envejecido que tuvo problemas para seguir el ritmo de las jóvenes estrellas de Inglaterra. La victoria dejó a Inglaterra con seis puntos en su grupo, manteniéndola plenamente en la pelea por acabar entre los dos primeros y lograr una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones.
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Tuchel, impresionado por el implacable despliegue de Inglaterra
Al reflexionar sobre el desarrollo del partido, Tuchel se mostró especialmente satisfecho con la energía que exhibieron sus jugadores en los compases iniciales. «En campo contrario, muy, muy impresionante. Creamos muchísimas ocasiones. Durante los primeros 40 minutos fuimos muy fluidos desde el inicio. Recuerdo mirar el reloj y pensar: “Vaya, son unos buenos tres minutos”, luego miré otra vez y ya eran unos buenos siete minutos. Simplemente no paraba”».
Añadió: «Mantuvimos el ritmo y jugamos por los espacios. Estuvimos muy acertados. Seguimos con hambre en la presión tras pérdida y en defensa, así que hicimos bien lo básico. Me encanta la actitud. Siempre jugamos con humildad y siempre hicimos bien lo básico, y por eso fue una actuación completa», añadió el técnico.
Kane y Bellingham lideran la ofensiva
El capitán Harry Kane también se mostró muy contundente sobre la calidad del rendimiento, en sintonía con los sentimientos de su entrenador respecto al dominio del equipo. Sus dos goles elevaron su cuenta internacional a 89, afianzando aún más su condición de máximo goleador de la historia de la selección nacional. «Todos estuvieron al máximo nivel. Increíble de principio a fin. Hablamos mucho de hacer un partido de 90 minutos de principio a fin, de ser completamente dominantes con balón y sin balón. Eso fue exactamente lo que pasó», dijo Kane después del partido.
Añadió: «Estamos en nuestro mejor nivel cuando jugamos con libertad y cuando nos imponemos físicamente y lo llevamos a un nivel de la Premier League. Hoy se vio ahí fuera. No pudieron soportar nuestro ritmo ni nuestros desmarques».
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Mirando hacia el partido ante la República Checa
Inglaterra centra ahora su atención en el choque del martes contra la República Checa, en el que buscará concluir por todo lo alto su ventana internacional de tres semanas. Una victoria en ese encuentro aseguraría casi con toda seguridad acabar entre los dos primeros de su grupo de la Liga de Naciones, lo que garantizaría una plaza en los cuartos de final del próximo año.
Para Kane, el partido tiene además un significado personal, ya que su 125.º partido internacional le permitiría igualar el histórico récord de apariciones de Peter Shilton con Inglaterra. El delantero bromeó sobre su sustitución en la segunda parte contra Croacia y dijo: «Estaría bien. ¡Por eso me quita el seleccionador, para reservarme para el siguiente!»
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