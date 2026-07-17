El regreso de Mourinho al banquillo del gigante español este verano ha sido el tema más comentado. Alexander-Arnold, que ya se había medido al portugués como rival, se ha mostrado impresionado por su enfoque desde el primer día.

Ha declarado: «¿Con Mourinho? Muy bien, muy bien. Siempre he admirado al entrenador. He jugado contra él un par de veces y es un placer trabajar con él y con su equipo.

Es intenso; sus principios y nivel de exigencia son muy altos, así que tengo ganas de ver cómo, a medida que nos conozcamos mejor, aprendamos más. Todos estamos dispuestos a mejorar, y estoy seguro de que nos enseñará mucho y nos ayudará a ganar títulos este año».