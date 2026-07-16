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«El nivel de estos partidos» - Zlatan Ibrahimovic aconseja a los jugadores ingleses que «se miren al espejo» tras la derrota en el Mundial ante «un equipo de verdad» como Argentina
Ibrahimovic duda de la capacidad de Inglaterra en los partidos importantes.
La sequía de títulos de Inglaterra supera los 60 años tras caer en semifinales del Mundial 2026 ante Argentina. A pesar de las expectativas, los Tres Leones volvieron a tropezar en el penúltimo escalón, como en 1990 y 2018.
En un foro en Nueva York, Zlatan Ibrahimović fue implacable con el equipo de Thomas Tuchel. El exdelantero de Manchester United y Barcelona afirmó que el recorrido inglés hasta las semifinales fue engañoso y que le faltó calidad para medirse a la élite mundial, pese a que los Tres Leones estuvieron a un paso de la final con 1-0 hasta que Enzo Fernández igualó en el 85’ y Lautaro Martínez sentenció en el 92’.
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La realidad del «equipo adecuado»
Ibrahimovic destacó la diferencia de calidad entre los rivales anteriores de Inglaterra y el desafío que representa Argentina. Argumentó que, si bien Inglaterra puede superar a selecciones de menor nivel —tras vencer 2-1 a la República Democrática del Congo en la ronda de 32, 3-2 a México en octavos y 2-1 a Noruega en cuartos tras prórroga—, siempre tiene dificultades ante rivales de primer nivel en la fase eliminatoria.
«Inglaterra solo ha ganado un Mundial. ¿Cuántas veces ha vencido a un equipo de verdad? Ayer por fin se midió a uno, Argentina. Batir a Noruega no cuenta. Y siendo sueco, lo veo una jodida burla», declaró en una mesa redonda de mypartner.com.
Niveles en el fútbol internacional
El sueco siguió restando importancia a la imagen que los medios ingleses dan de su selección, señalando que el sensacionalismo oculta sus deficiencias técnicas y mentales. Para Ibrahimovic, perder contra los actuales campeones del mundo fue un golpe necesario para una nación que, en su opinión, sobreestima su lugar en el fútbol mundial, pese a haber llegado a las finales de la Eurocopa de 2020 y 2024.
«Pero Argentina es un equipo de verdad. Así que sí, Inglaterra muestra espíritu de lucha, muestra su mentalidad. Pero seamos sinceros, no han vencido a un equipo de verdad», añadió. «Y cuando vences a un equipo de verdad, entonces ya puedes hablar. Pero conozco a la prensa inglesa: les gustan los cotilleos, les gusta la propaganda para ensalzarlos, para hacerlos grandes. Ayer fue un golpe de realidad. Hay distintos niveles. Mírate al espejo y pregúntate: ¿qué tal eres?».
- AFP
El error común sobre la Premier League
Al hablar del habitual argumento de que el dominio de la Premier League debería traducirse en éxito internacional, Ibrahimovic —que jugó con el Manchester United entre 2016 y 2018 y ganó la Copa de la Liga, el Community Shield de la FA y la Europa League— señaló que la calidad de la competición se debe más a su cantera de talentos mundiales que al entrenamiento nacional o a los jugadores ingleses. Advirtió que la riqueza de los clubes no debe tomarse como indicador del talento de la selección nacional.
«La gente se cree mejor que los demás», concluyó. «Pero la realidad es que la Premier League no se basa solo en jugadores ingleses; es buena porque tiene una mezcla de extranjeros».
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