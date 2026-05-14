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«El nivel de Cristiano Ronaldo no ha bajado» desde su fichaje por el Al-Nassr, insiste el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez
Misión de reconocimiento en Riad
Martínez viajó a Arabia Saudí el martes 12 de mayo para ver el 1-1 entre Al-Nassr y Al-Hilal en el Estadio de la Universidad Rey Saud. El técnico de 52 años aprovechó para evaluar a Rubén Neves, João Félix y, sobre todo, al capitán de la selección, Ronaldo. A sus 41 años, el capitán ha marcado 26 goles y dado tres asistencias, liderando al Al-Nassr en la cima de la Liga Profesional saudí.
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Elogio a quienes soportan el hambre
El seleccionador de Portugal, Martínez, declaró a la Agencia Alemana de Prensa (DPA) que Cristiano Ronaldo, exjugador del Manchester United, sigue siendo clave para la selección. «Cristiano mantiene intactas sus ganas de ganar y no he visto que su nivel haya bajado desde que llegó a Arabia Saudí. Está jugando muy bien y ha demostrado su importancia para Portugal. Su pasión sigue intacta pese a sus numerosos éxitos, y ese hambre de victoria es notable».
Recordatorio sobre la responsabilidad
Martínez reconoció la grandeza de Ronaldo, pero subrayó que el delantero debe mantener los mismos estándares que el resto del equipo. «Los logros pasados no garantizan un lugar en la selección. Todos deben aportar al éxito del grupo. Aunque es el capitán y su talento es excepcional, tiene las mismas responsabilidades que cualquier otro jugador», afirmó.
- AFP
Selección definitiva de la plantilla
El martes 19 de mayo, Martínez anunciará la lista de 26 jugadores para el Mundial 2026. Si es convocado, Ronaldo jugará su sexta fase final, un récord desde su debut en 2006. Portugal debutará el 17 de junio ante la República Democrática del Congo en Houston, dentro de un exigente Grupo K que completan Uzbekistán y Colombia.