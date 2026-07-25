El Newcastle y el AC Milan negocian tras rechazar los Magpies la primera oferta por Fikayo Tomori

El Newcastle ha ofrecido 15 millones de euros por Tomori, pero el club italiano lo considera insuficiente. Los Magpies quieren cerrar el fichaje al inicio del mercado de verano, mientras que el equipo de San Siro busca proteger el valor de uno de sus defensas más experimentados.

Los ingleses quieren reforzar la plantilla de Eddie Howe tras quedarse fuera de Europa por una mala temporada: fueron duodécimos en la Premier y encajaron 55 goles, además de caer en octavos de Champions ante el Barcelona por un global de 8-3.



