Getty Images Sport
Traducido por
El Newcastle United recibe un impulso en su búsqueda de un sustituto para Anthony Gordon, ya que el RB Leipzig rebaja sus pretensiones económicas por el jugador, en el punto de mira del Bayern de Múnich
Los Magpies siguen de cerca a una joven promesa noruega
Según Chronicle Live, los ojeadores del Tyneside siguen de cerca al veloz internacional noruego para cubrir la banda izquierda tras la marcha de Gordon al Barcelona. Scouts del club lo vieron en Nueva Jersey brillar ante Senegal en el Mundial. Aunque tiene contrato en Alemania hasta 2029, la rebaja en su precio ha abierto la puerta a su llegada a la Premier.
- getty
Nusa explica su enfoque táctico
Además de su peligro en ataque, el extremo destaca por su esfuerzo defensivo y su capacidad para repliegue, aspectos que seducen al técnico de los Magpies, Eddie Howe. Se alimenta de la libertad táctica que disfruta en el último tercio del campo.
Al reflexionar sobre su filosofía futbolística, Nusa afirmó: «Me encantan las situaciones de uno contra uno. Es lo que más disfruto del fútbol: regatear, tener la libertad de crear algo sobre el terreno de juego. Intento ayudarles a adaptarse fuera del campo. Pero lo más importante es: ser siempre uno mismo. Trabajar duro, pero sin perder nunca la alegría».
El Newcastle se enfrenta a una dura competencia
El delantero de Langhus interesa a Juventus, Bayern, Tottenham y Crystal Palace. La directiva del St James' Park, presionada tras fallar en el fichaje de Víctor Muñoz, quien eligió el Liverpool, debe actuar rápido.
- Getty Images
Se avecina una decisión crucial para el mercado
El Newcastle no puede vacilar en el mercado de fichajes si no quiere quedarse atrás frente a sus rivales. Nusa ya vio frustrado su traspaso al Brentford por 25 millones de libras en enero de 2024 por un problema médico, pero luego despuntó en la Bundesliga y mostró su valor a largo plazo. Ahora busca mantener su buen arranque de temporada y generar más ocasiones de gol para Erling Haaland; sus actuaciones podrían desencadenar una oferta formal de la Premier League.