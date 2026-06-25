El Newcastle United recibe un impulso en su búsqueda de un sustituto para Anthony Gordon, ya que el RB Leipzig rebaja sus pretensiones económicas por el jugador, en el punto de mira del Bayern de Múnich

Además de su peligro en ataque, el extremo destaca por su esfuerzo defensivo y su capacidad para repliegue, aspectos que seducen al técnico de los Magpies, Eddie Howe. Se alimenta de la libertad táctica que disfruta en el último tercio del campo.

Al reflexionar sobre su filosofía futbolística, Nusa afirmó: «Me encantan las situaciones de uno contra uno. Es lo que más disfruto del fútbol: regatear, tener la libertad de crear algo sobre el terreno de juego. Intento ayudarles a adaptarse fuera del campo. Pero lo más importante es: ser siempre uno mismo. Trabajar duro, pero sin perder nunca la alegría».