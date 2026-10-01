El Newcastle United presenta un nuevo escudo del club mientras se prepara para una nueva era visual en St James' Park

El meticuloso rediseño del emblema de St James' Park estuvo liderado por el director creativo del club y seguidor de toda la vida del Newcastle United, Kenneth McIver.

Reflexionando sobre la importancia personal del proyecto, el exdiseñador de Nike explicó: "Como aficionado de toda la vida, nuestro escudo era lo que cubría mis libros del colegio. Es el escudo que veía llevar a mis héroes cuando jugaban en los años 80 y 90, así que ayudar a dar forma al futuro de nuestro escudo es un honor increíble. He tenido la suerte de trabajar en algunos de los proyectos de diseño más importantes del fútbol mundial durante mi carrera, y ninguno de ellos vino con una presión como esta por mis raíces y mi pasión por el club".

McIver reveló con franqueza el implacable escrutinio al que se enfrentó por parte de su círculo más cercano a lo largo del proyecto: "Esa presión ha venido de los miles de aficionados con los que hemos interactuado, pero también de mi familia, de la gente con la que me siento en la grada de St. James' Park y de un grupo de chat con amigos que no me ha tenido ninguna piedad durante dos años enteros. Me han preguntado más de una vez, y no siempre con educación, si entiendo la importancia de este trabajo, y absolutamente sí".

Subrayando la precisión detrás de cada modificación estética, continuó: "Nuestro nuevo escudo ha sido elaborado con el máximo respeto por nuestra herencia e identidad, y teniendo presentes nuestra visión y nuestras ambiciones. Cada línea ha sido trazada, retrazada, revisada y probada en muchísimos formatos, texturas y plataformas, y funciona. No se ha cambiado nada simplemente porque se pudiera. El mensaje de los aficionados ha sido constantemente claro, y cada elemento está orientado a crear un escudo que siga conectando e inspirando a la gente durante muchos años".