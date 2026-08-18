Newcastle United ha intensificado oficialmente su búsqueda de refuerzos para el centro del campo al abrir conversaciones con el Manchester City sobre la disponibilidad de Gonzalez, según talkSPORT.

El español, de 24 años, se ha convertido en un objetivo prioritario para el Newcastle United, que está desesperado por incorporar a su plantilla calidad contrastada de la Premier League antes de que se cierre el mercado de fichajes. El conjunto de Tyneside ha llegado a un punto crítico en su estrategia de incorporaciones y ha pasado de los contactos iniciales a las conversaciones formales mientras intenta convencer al exjugador del Barcelona para que deje al vigente campeón.

El equipo de captación de St James’ Park ha identificado a Gonzalez como el perfil ideal para cubrir la carencia de calidad técnica y disciplina táctica. Aunque la operación sigue en una fase inicial, la disposición de ambos clubes a entablar diálogo sugiere que podría alcanzarse un punto intermedio.