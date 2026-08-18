El Newcastle ha confirmado oficialmente la llegada de Dedic procedente del Benfica, en una importante inversión para la línea defensiva del club. El lateral, de 24 años, ha comprometido su futuro a largo plazo con el conjunto de Tyneside al firmar un contrato de cinco años tras superar con éxito el reconocimiento médico el lunes. La operación, valorada en aproximadamente 29,5 millones de libras, representa una clara declaración de intenciones del Newcastle, que sigue remodelando su plantilla bajo el actual liderazgo.

El movimiento permite a Dedic reencontrarse con el entrenador Matthias Jaissle, una asociación que anteriormente dio títulos durante su etapa juntos en la Bundesliga austriaca con el RB Salzburg. El defensa bosnio llevará el dorsal 37 en St James' Park y se convierte en el sexto refuerzo del primer equipo en un ajetreado mercado de fichajes veraniego para el club. Su llegada aporta competencia inmediata en las posiciones de lateral, ya que el jugador puede rendir a alto nivel tanto en la banda derecha como en la izquierda de la línea defensiva.







