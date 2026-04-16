El Newcastle se enfrenta a una bomba en el mercado de fichajes: el extremo, valorado en 80 millones de libras, quiere marcharse y busca una solución ANTES del Mundial

Aunque el jugador no ha informado oficialmente a los Magpies de su deseo de marcharse, según The Telegraph, crece dentro del club la sensación de que el futbolista de 25 años buscará un nuevo reto. Su anhelo de competir con regularidad en el máximo nivel europeo es la principal razón.

El exjugador del Everton ha brillado en Europa esta temporada: 10 goles en la Liga de Campeones y varios premios al mejor del partido. Sin embargo, en la Premier League solo ha marcado tres goles en juego desde enero de 2025, lo que genera cierta frustración interna pese a su profesionalidad en los entrenamientos a las órdenes de Eddie Howe.