AFP
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El Newcastle se enfrenta a una bomba en el mercado de fichajes: el extremo, valorado en 80 millones de libras, quiere marcharse y busca una solución ANTES del Mundial
Las ambiciones de la Liga de Campeones impulsan la salida de Gordon
Aunque el jugador no ha informado oficialmente a los Magpies de su deseo de marcharse, según The Telegraph, crece dentro del club la sensación de que el futbolista de 25 años buscará un nuevo reto. Su anhelo de competir con regularidad en el máximo nivel europeo es la principal razón.
El exjugador del Everton ha brillado en Europa esta temporada: 10 goles en la Liga de Campeones y varios premios al mejor del partido. Sin embargo, en la Premier League solo ha marcado tres goles en juego desde enero de 2025, lo que genera cierta frustración interna pese a su profesionalidad en los entrenamientos a las órdenes de Eddie Howe.
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El Arsenal y el Bayern de Múnich lideran la carrera
La pugna por fichar a Gordon se recrudece: Arsenal y Bayern de Múnich pujan por él. Mikel Arteta, admirador suyo, quiere más velocidad y verticalidad en ataque para competir con el Manchester City. Para los Gunners, Gordon encaja en su perfil de talento ambicioso y técnico.
El Bayern de Múnich, gigante de la Bundesliga, lo ve como el candidato ideal para reforzar el equipo de Vincent Kompany. Se habla de un valor de 55 a 60 millones de libras, pero el Newcastle lo considera insuficiente. Para iniciar negociaciones se fija un mínimo de 50 millones de libras, aunque su valor real podría superar los 80 millones, dado que su contrato vence en 2030.
La crisis de lesiones del Liverpool podría provocar un regreso a Merseyside
La lesión de Hugo Ekitike, que estará nueve meses de baja por rotura del tendón de Aquiles, podría llevar al Liverpool a reavivar su interés por Gordon. Según se informa, Gordon quería fichar por el Anfield hace dos años, cuando el acuerdo estuvo a punto de cerrarse. Su versatilidad en las tres posiciones de la delantera lo convertiría en el sustituto ideal del francés lesionado.
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El Newcastle se prepara para una importante reestructuración este verano
La posible venta de Gordon podría ser parte de una reestructuración mayor en St James' Park. El director ejecutivo, David Hopkinson, ha dejado claro que cualquier jugador que quiera dejar el Newcastle solo podrá hacerlo en condiciones que beneficien al club. Vender a Gordon con buena plusvalía ayudaría a los Magpies a cumplir con las Normas de Beneficios y Sostenibilidad (PSR) y podría permitirles retener a otras estrellas como Sandro Tonali. Sin embargo, Gordon no es el único que podría marcharse. Tino Livramento podría salir ante una oferta adecuada y se prevé que Kieran Trippier se marche al terminar su contrato. La posible salida de Nick Woltemade o Yoane Wissa aceleraría la reconstrucción del equipo, que busca un nuevo delantero centro para la próxima temporada.