El Newcastle se dispone a fichar a DOS delanteros del Chelsea en una sorprendente operación de mercado de verano

El Newcastle está trabajando activamente para fichar a un nuevo delantero y ha puesto su mirada en la pareja del Chelsea. Aunque no pretende fichar a ambos, Jackson y Delap se consideran alternativas de gran calidad. Jackson, que llegó al Bayern de Múnich cedido por el Chelsea el verano pasado, ha registrado un rendimiento constante con siete goles en 26 partidos. Por su parte, las cifras de Delap han sido más modestas, con dos goles en 31 partidos desde que llegó al Chelsea procedente del Ipswich Town el verano pasado. Ninguno de los dos jugadores tiene garantizado actualmente un futuro a largo plazo en Stamford Bridge, lo que los convierte en opciones viables para un traspaso a Tyneside.



