Según varias informaciones, el Newcastle está preparando un gran movimiento por el centrocampista del Tottenham Bergvall. Sin embargo, las Urracas esperarán hasta mediados de agosto para presentar su oferta formal por el internacional sueco, muy cotizado, según el exasesor financiero del Manchester City Stefan Borson. Bergvall está deseando salir del norte de Londres este verano tras perder posiciones en el orden de preferencia.

Las recientes incorporaciones del Tottenham en el centro del campo han limitado su camino hacia el once inicial. El Tottenham ya ha rechazado una oferta de 50 millones de euros (42 millones de libras) de un club inglés no identificado. El conjunto londinense, según varias informaciones, se mantiene firme en exigir una cifra prémium en torno a 60 millones de libras antes de autorizar una venta.







