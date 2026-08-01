AFP
Traducido por
El Newcastle retrasa el lanzamiento de una oferta de 60 millones de libras por la estrella del Tottenham Lucas Bergvall para evitar las normas de la UEFA
El Newcastle planea un movimiento de última hora por Bergvall
Según varias informaciones, el Newcastle está preparando un gran movimiento por el centrocampista del Tottenham Bergvall. Sin embargo, las Urracas esperarán hasta mediados de agosto para presentar su oferta formal por el internacional sueco, muy cotizado, según el exasesor financiero del Manchester City Stefan Borson. Bergvall está deseando salir del norte de Londres este verano tras perder posiciones en el orden de preferencia.
Las recientes incorporaciones del Tottenham en el centro del campo han limitado su camino hacia el once inicial. El Tottenham ya ha rechazado una oferta de 50 millones de euros (42 millones de libras) de un club inglés no identificado. El conjunto londinense, según varias informaciones, se mantiene firme en exigir una cifra prémium en torno a 60 millones de libras antes de autorizar una venta.
- Getty Images
Cómo navegar la regla de los 45 días de la UEFA
El retraso estratégico hasta el 16 de agosto está directamente relacionado con el reciente cambio de club de Tonali. El centrocampista italiano cambió St James' Park por el Tottenham el 2 de julio en un traspaso bomba. El Newcastle está esperando deliberadamente para evitar activar la nueva regla de 45 días de la UEFA sobre intercambios de jugadores. Borson explicó claramente la maniobra financiera.
«Puede que simplemente estén esperando a ver qué pasa con el Newcastle, porque necesitan esperar a que pasen los 45 días para que no se considere un intercambio de jugadores por Tonali», dijo Borson a Football Insider. «Una vez que pase eso, y creo que probablemente faltan unos 16 días para ello, se abre otra posible vía».
Un verano de cambios enormes
Un posible movimiento por Bergvall llega en medio de un verano caótico de transición en Tyneside. Informaciones generalizadas indican que el entrenador Eddie Howe está a punto de dejar el club, con el técnico del Al-Hilal, Matthias Jaissle, señalado como su sustituto inmediato. El Newcastle también ha llevado a cabo una importante renovación en la plantilla del primer equipo. Figuras clave como Anthony Gordon y Tonali ya han salido, mientras que el referente del centro del campo Bruno Guimaraes parece cada vez más cerca de fichar por el Arsenal.
- Getty Images Sport
El Tottenham exige una prima elevada
Mientras el Newcastle prepara su ofensiva de mediados de agosto, el Tottenham se mantiene firme en su valoración. A pesar de haber incorporado a Tonali y Mateus Fernandes, los Spurs no tienen ninguna presión inmediata para vender barato a Bergvall.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias