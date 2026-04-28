El Newcastle pondrá a Yoanne Wissa, fichaje fallido de 55 millones de libras, en la lista de transferibles tras solo una temporada

Wissa llegó al St James’ Park con grandes expectativas, heredando el dorsal 9 de leyendas como Alan Shearer. Sin embargo, su fichaje se ha convertido en una pesadilla para el jugador y el club. Procedente del Brentford, llegó el último día de mercado en septiembre para sustituir a Alexander Isak, pero no ha recuperado el nivel que mostró en Londres la temporada pasada.

Una lesión de rodilla con su selección retrasó su debut hasta diciembre. Desde entonces solo ha jugado 24 partidos, es titular en pocos (uno de los últimos 16) y apenas ha marcado tres goles.