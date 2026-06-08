Según diversos medios, el Manchester United sigue de cerca la situación de Tonali. Los ‘Diablos Rojos’ preparan una renovación en el centro del campo tras la probable salida de Casemiro a la MLS. Según Matteo Moretto, el ex del Milan lidera la lista de fichajes del United, y la operación gana fuerza.

En las próximas semanas lo estudiarán en detalle para confirmar su viabilidad. No obstante, el United no es el único club interesado en el internacional italiano, quien ha brillado desde su regreso a los terrenos de juego.