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El Newcastle podría activar la cláusula de rescisión de 51 millones de libras del extremo, que se dirige al Mundial, en su búsqueda de un sustituto para Anthony Gordon
Los Magpies se fijan en el extremo del Betis
Según «The Mirror», el Newcastle quiere fichar a Ezzalzouli, del Betis, para ocupar la banda izquierda tras la venta de Gordon al Barcelona por 70 millones de libras.
El internacional marroquí de 24 años ha marcado 15 goles y dado 13 asistencias, clave para que el Betis lograra una plaza histórica en la Liga de Campeones.
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Winger se muestra satisfecho con el ambiente de alta presión
El exjugador de la cantera del Barcelona ha marcado 41 goles y dado 27 asistencias en 219 partidos, lo que respalda su gran confianza en Europa.
Antes de la final europea del Betis contra el Chelsea, Ezzalzouli afirmó al Diario de Sevilla: «Me gustan las críticas para callarlos. A quien pongan delante, me lo comeré vivo».
Los ojeadores siguen de cerca a la estrella marroquí
Los Magpies han enviado a sus ojeadores en dos ocasiones para seguir al delantero del Betis. Según informes desde España, lo evaluaron en las victorias ligueras contra Elche y Real Oviedo, partido en el que marcó un gol y dio una asistencia. Chronicle Live añade que, aunque la directiva del Betis conoce el interés del equipo de Tyneside por el extremo, aún no ha recibido oferta económica oficial.
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La campaña para la Copa del Mundo precede a la presentación de la candidatura
El Newcastle quiere mover ficha en silencio antes de presentar una oferta formal por su objetivo. Ezzalzouli se prepara para el Mundial con Marruecos. Los Magpies deben decidir si activan ya su cláusula de 51 millones de libras, pues Tottenham y Aston Villa también le siguen de cerca.