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El Newcastle paga 50 millones de libras para fichar al jugador del Friburgo y de Suiza, adelantándose al Aston Villa
El Newcastle cierra el fichaje de Manzambi
Según Sky Sport, el Newcastle ha acordado con el Friburgo el fichaje del centrocampista suizo Manzambi por 60 millones de euros (51 millones de libras). Esta cifra récord para el club de la Bundesliga se está cerrando con los representantes del jugador de 20 años.
- AFP
El Villa no consigue fichar a su objetivo para el centro del campo
El Aston Villa, de la Premier League, quería fichar a este talentoso centrocampista para reforzar su plantilla. El equipo de Unai Emery buscaba un sustituto para Amadou Onana, lesionado de gravedad en el ligamento cruzado. Sin embargo, la agresiva estrategia de los Magpies en el mercado de fichajes les ha permitido imponerse al Villa en la pugna por el fichaje del jugador.
Las actuaciones en el Mundial causan sensación
Manzambi sigue brillando en la escena internacional y bate un récord histórico en el Mundial 2026 con Suiza. En la victoria 4-1 ante Bosnia y Herzegovina, se convirtió en el jugador más joven en marcar dos o más goles entrando desde el banquillo. Sus tres goles y dos asistencias en cuatro partidos han disparado su valor de mercado.
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El nuevo fichaje refuerza a los Magpies
Tras el Mundial, el jugador viajará a Tyneside para someterse a un reconocimiento médico y unirse al equipo de Eddie Howe. Manzambi llega después de jugar 27 partidos y marcar cinco goles en la Bundesliga la temporada pasada. Su fichaje busca aportar creatividad y energía al centro del campo del Newcastle tras la marcha de Sandro Tonali al Tottenham.
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