Buzzi
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El Newcastle paga 35 millones de libras por el centrocampista Aladji Bamba, procedente de un grande de la Ligue 1
Los Magpies se apresuran a fichar a una joven promesa francesa
El Newcastle ha acordado con el Mónaco el fichaje de Bamba por unos 41 millones de euros (35 millones de libras), más 5 millones en variables, según Foot Mercato. El jugador viajará a Tyneside para someterse a reconocimientos médicos y firmar un contrato a largo plazo.
El mediocampista, nacido en Blois, pasó de ser una opción de rotación a pieza clave del Mónaco la temporada pasada.
- Getty
Eddie Howe sigue reconstruyendo el equipo este verano.
El Newcastle, muy activo este verano, ha invertido unos 95 millones de euros en fichajes como Bazoumana Touré, Sean Steur y el portero Ewen Jaouen.
Este mediocampista de 20 años, formado en la cantera del Mónaco, mostró gran serenidad en 25 partidos la temporada pasada y aportó dos asistencias. Su versatilidad permite usarlo como mediocampista defensivo o como box-to-box según necesite el entrenador.
Reorganización del centro del campo en St James' Park
La llegada de Bamba se produce en un momento de gran transición para el centro del campo del Newcastle. La plantilla ya ha visto cómo Sandro Tonali se marchaba al Tottenham, mientras que siguen sin resolverse las dudas sobre el futuro de otros jugadores clave. Bruno Guimaraes y Joelinton, dos pilares del club, han sido relacionados con posibles salidas, lo que convierte el fichaje de un sustituto con gran potencial como Bamba en una cuestión urgente para el equipo de fichajes.
El internacional sub-20 francés destaca por sus entradas, su capacidad de recuperación y su habilidad para conducir el balón bajo presión, cualidades esenciales mientras el Newcastle busca competir en varios frentes. El club pretende construir un núcleo sostenible de jóvenes talentos.
- AFP
Continúa la buena racha del Mónaco este verano
Para el Mónaco, esta venta es otro éxito de su estrategia de desarrollo. El club del Principado ha sido muy activo en este mercado, traspasando a varios jugadores —entre ellos, Caio Henrique al Ajax y Kassoum Ouattara al Besiktas— para equilibrar sus cuentas. El acuerdo incluye una cláusula de reventa, lo que garantiza que el Mónaco se beneficie si Bamba es traspasado de nuevo en el futuro.
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