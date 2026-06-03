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El Newcastle ofrece 24 millones de euros por el extremo llamado «Neymar nigeriano»
El Newcastle se interesa por una estrella de la liga sueca
Newcastle United quiere reforzar su ataque y ha puesto sus ojos en Yohanna, un joven de 18 años. Según el periodista de Sky Sports AlemaniaFlorian Plettenberg y el medio sueco Expressen, el club ha presentado una oferta importante para ficharlo y llevarlo a St. James’ Park.
La oferta de 24 millones de euros sería un récord para el fútbol escandinavo y convertiría a Yohanna en el fichaje más caro de la historia de la primera división sueca, lo que refleja el alto valor que le otorgan los ojeadores europeos.
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La pugna por el «Neymar nigeriano»
Newcastle no es el único equipo de la Premier League interesado en el extremo. Brighton sigue en la lucha y, según los rumores, ya habría alcanzado un acuerdo con el jugador. Sin embargo, los Magpies confían en que su poderío económico y su proyecto en el noreste basten para arrebatarle el fichaje a los Seagulls.
Los ojeadores destacan su «velocidad vertiginosa y gran habilidad en el regate». Como extremo derecho zurdo, encaja en el perfil moderno de atacante invertido que recorta hacia dentro para disparar o crear ocasiones, cualidades que Howe cree que pueden elevar el nivel de la delantera del Newcastle.
La élite europea sigue de cerca los progresos de Yohanna
La pugna por fichar a Yohanna supera la Premier League: Real Madrid, Borussia Dortmund y Tottenham lo siguen, y se rumorea que también el Rennes de la Ligue 1. Su estilo de juego lo ha convertido en prioridad para los ojeadores europeos.
A sus 18 años, ya muestra las cualidades físicas y técnicas para brillar en la Premier. Ya ha marcado cinco goles y dado cuatro asistencias en 12 partidos esta temporada, cifra que impresiona a sus 18 años. Aunque aún no es un jugador acabado, la idea de pulir su talento con Eddie Howe es un punto clave en la oferta del Newcastle a sus representantes.
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Reconocimiento internacional y recuperación
La selección de Nigeria convocó a Yohanna para la Unity Cup de Londres, pero su club, el AIK, lo impidió para que se centrara en su recuperación y en sus obligaciones con el equipo, de cara a un posible fichaje.
De confirmarse su fichaje, el joven aportaría el desequilibrio ofensivo que Newcastle necesita tras terminar duodécimo en la temporada 2025-2026 y quedarse fuera de las competiciones europeas. Además, podría sustituir directamente a Anthony Gordon, quien se marchó al Barcelona.