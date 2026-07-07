El Newcastle negociará el fichaje de Johan Manzambi, estrella suiza del Mundial, tras la venta de Sandro Tonali

Manzambi ha aprovechado el mayor escenario del mundo para demostrar por qué la élite europea está interesada en él. Ya ha aportado tres goles y dos asistencias a la selección suiza, incluida una notable actuación de 19 minutos contra Bosnia y Herzegovina, en la que marcó dos goles. A pesar de los rumores de que Manzambi se perderá el partido de octavos de final contra Colombia debido a una lesión de rodilla, el interés del Newcastle sigue siendo inquebrantable.

Comenzó en el Servette suizo y en 2023 fichó por la cantera del Friburgo. Desde su debut profesional en agosto de 2024 ha jugado 58 partidos y marcado nueve goles con el club alemán.

Su versatilidad ha sido clave: de pivote defensivo en la Bundesliga a un rol más ofensivo con Suiza.