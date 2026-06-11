Según la BBC, el Newcastle quiere a Muñoz para reemplazar a Gordon en la delantera de Eddie Howe. Gordon fichó por el Barcelona por 69,3 millones de libras, y el club de Tyneside busca cubrir su vacante.

Las negociaciones continúan, pero aún no hay acuerdo. Muñoz tiene una cláusula de rescisión de 34,5 millones de libras, cantidad que el Newcastle considera para cerrar su segundo fichaje del verano tras el de Ewen Jaouen.