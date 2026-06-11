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Khaled Mahmoud

Traducido por

El Newcastle negocia el fichaje de una estrella de la selección española del Mundial para reemplazar a Anthony Gordon

Fichajes
V. Munoz
Newcastle
Osasuna
Primera División
Premier League
España
World Cup

Según se informa, el Newcastle United negocia con el Osasuna para fichar a Víctor Muñoz, estrella española del Mundial, y cubrir la salida de Anthony Gordon. Los Magpies actúan rápido en el inicio del mercado veraniego para asegurar al jugador de 22 años antes de que aumente su valor internacional.

  • En busca del sustituto de Gordon

    Según la BBC, el Newcastle quiere a Muñoz para reemplazar a Gordon en la delantera de Eddie Howe. Gordon fichó por el Barcelona por 69,3 millones de libras, y el club de Tyneside busca cubrir su vacante.

    Las negociaciones continúan, pero aún no hay acuerdo. Muñoz tiene una cláusula de rescisión de 34,5 millones de libras, cantidad que el Newcastle considera para cerrar su segundo fichaje del verano tras el de Ewen Jaouen.

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    La estrategia proactiva de Howe

    El interés por Muñoz coincide con el deseo de Howe de cerrar los fichajes cuanto antes. Tras pagar 18,5 millones de libras por el portero Jaouen, procedente del Stade de Reims, los Magpies no quieren quedarse atrás en un mercado rapidísimo.

    En mayo, Howe explicó su filosofía de fichajes: «Los mejores jugadores disponibles no duran mucho. El mercado es rápido y los equipos son eficientes; debemos ser uno de ellos».

  • Una trayectoria forjada en los grandes clubes españoles

    Muñoz, de 22 años, se formó en las canteras de Real Madrid y Barcelona y ahora, en Osasuna, es una de las mayores promesas de La Liga. En la temporada 2025-26 jugó 36 partidos, marcó siete goles y dio cinco asistencias, números que le abrieron las puertas de la selección absoluta para el Mundial 2026.

    Ahora se concentra con la selección de Luis de la Fuente, que debutará ante Cabo Verde en Atlanta el 15 de junio. El Newcastle, temeroso de que un buen Mundial aumente la competencia por su fichaje, quiere cerrar la operación cuanto antes.

  • Deportivo Alaves v CA Osasuna - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La red de ojeadores tiene un amplio alcance

    Este verano el St James' Park cambia su estrategia de fichajes: deja de fijarse solo en estrellas de la Premier y busca talentos con alto potencial en Europa. El director deportivo, Ross Wilson, usa datos avanzados para modernizar el club y apuesta por jóvenes como Jaouen y Muñoz, de 20 años, que crezcan con el proyecto en el noreste.