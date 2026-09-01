El United sigue valorando un movimiento por Hall, defensa del Newcastle en el último día del mercado pese a la fuerte resistencia del Newcastle, según Daily Mail. Los dirigentes de Old Trafford siguen siendo grandes admiradores del internacional inglés de 21 años y han seguido su progresión durante todo el mercado de fichajes de verano.

Sin embargo, el Newcastle está decidido a retener al lateral clave en el último día del mercado. El club de Tyneside se muestra reacio a autorizar otra salida importante, lo que deja al Manchester United ante una dura batalla para cerrar una operación a última hora.