Según talkSPORT, el Newcastle United está buscando activamente dar salida a Woltemade antes de que se cierre el mercado de fichajes de verano, ya que la decepcionante etapa del delantero en el noreste de Inglaterra parece estar llegando a un final prematuro.

Las Urracas invirtieron una cifra récord para el club de 69 millones de libras para hacerse con sus servicios procedente del Stuttgart el verano pasado, pero el jugador de 24 años no ha logrado justificar ese importante desembolso en su primera temporada en el fútbol inglés. A pesar de llegar con grandes expectativas, el delantero alemán solo marcó ocho goles en la Premier League la pasada campaña, lo que ha provocado una creciente frustración entre la afición de St James' Park.

La situación alcanzó un punto crítico tras el reciente partido del club en la Carabao Cup, en el que Woltemade no logró impresionar pese a ser titular en una de sus escasas oportunidades. Aunque el Newcastle logró una victoria por 3-2 sobre el West Bromwich Albion, la actuación del delantero fue ampliamente criticada.



