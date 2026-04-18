El Newcastle está dispuesto a asumir una ENORME pérdida de 35 millones de libras con Yoane Wissa, ya que busca ofertas por el exdelantero del Brentford tan solo siete meses después de ficharlo

El Newcastle United escuchará ofertas por Wissa aunque lo fichó hace menos de un año. El club asumiría una gran pérdida si llega una propuesta adecuada en el próximo mercado. El congoleño llegó desde el Brentford en 2025 por unos 50 millones de libras tras destacar en la Premier, pero su primera temporada en St James’ Park ha sido decepcionante: pocas oportunidades y escaso impacto.

Según The i Paper, el club aceptaría una oferta de unos 15 millones de libras, con una pérdida estimada de 35 millones. De momento, escucharán propuestas mientras definen sus opciones de ataque para el verano.