El Newcastle ficha. Tras vender a Gordon al Barcelona y a Tonali al Tottenham por unos 180 millones de euros, los Magpies están a punto de cerrar el fichaje de Johan Manzambi, procedente del Friburgo. Según Sky Deutschland, ambos clubes están a un paso de acordar un traspaso definitivo por 60 millones de euros más bonificaciones. El fichaje se concretará tras el Mundial, torneo en el que Manzambi podría no participar por una lesión de rodilla que también le podría marginar del partido contra Argentina el 12 de julio.
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El Newcastle está a punto de fichar a Manzambi por 60 millones de euros
MEDIOCAMPISTA GOLEADOR
El seleccionador suizo, Murat Yakin, admitió: «Ha sido un golpe duro. Una lesión así no se cura rápido. No hay tiempo suficiente. Por eso el equipo médico prefiere no pronunciarse. No tiene dolor, pero no puedo afirmar que su participación sea justificada desde el punto de vista médico». En este Mundial, Manzambi ha marcado tres goles y dado dos asistencias; la temporada pasada terminó con siete goles y siete asistencias en la Bundesliga.
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