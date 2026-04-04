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El Newcastle confirma que uno de los favoritos de la afición abandonará el club este verano al expirar su contrato
El inicio de una nueva era
El veterano lateral llegó a Tyneside procedente del Atlético de Madrid en enero de 2022, convirtiéndose en el fichaje estrella de la nueva propiedad del club. Su llegada supuso una clara declaración de intenciones para un equipo que, en aquel momento, luchaba por mantenerse en la Premier League. Más allá de su calidad técnica, a Trippier se le atribuye haber renovado la cultura interna del club. Abandona St. James' Park tras haber disputado más de 150 partidos, haber guiado con éxito al equipo hasta la clasificación para la Liga de Campeones y haber consolidado su estatus como una leyenda moderna del club.
«Lo mejor de mi carrera»
La marcha de Trippier pone fin a una etapa histórica que alcanzó su punto álgido con la conquista de la Carabao Cup de 2025 frente al Liverpool. Esa victoria puso fin a 70 años de espera del Newcastle por un título nacional importante, un momento que el defensa considera el punto álgido de su carrera profesional.
«Ha llegado el momento de dejar este increíble club tras cuatro años y medio», declaró en la página web oficial del club. «Aquí es donde más a casa me he sentido. Es emotivo, y lo voy a echar mucho de menos. Quiero dar las gracias de todo corazón a la afición por todo el apoyo tanto en los buenos como en los malos momentos. Siempre me habéis apoyado, siempre habéis estado a mi lado».
«A mis compañeros, va a ser emotivo. Ha sido un viaje increíble con vosotros. Os voy a echar de menos a todos, pero ganar un trofeo con vosotros ha sido realmente, realmente especial: lo mejor de mi carrera. Y al entrenador, Eddie Howe, a todo el cuerpo técnico y al equipo que trabaja entre bastidores, muchísimas gracias. El entrenador confió en mí —por partida doble— al ficharme, me dio la oportunidad de representar y capitanear a este gran club y, lo más importante, conseguimos ganar un trofeo. Voy a echar de menos a todos en el club. Gracias».
Howe elogia a un líder transformador
El entrenador, que ya había entrenado al defensa en el Burnley, desempeñó un papel fundamental en su fichaje por el club del noreste. Atribuyó al internacional, con 54 partidos a sus espaldas, el mérito de haber sido el catalizador de la rápida mejora del equipo en las últimas temporadas.
«Kieran ha sido magnífico para nosotros tanto dentro como fuera del campo», afirmó Howe. «Desde el momento en que cruzó la puerta, ha contribuido a impulsar unos estándares que han cambiado la trayectoria del club. Sus actuaciones sobre el terreno de juego han sido del más alto nivel. Su extraordinaria habilidad técnica ayudó a elevar el nivel del equipo y su gran capacidad para centrar ayudó a crear muchos goles y ocasiones para sus compañeros. Sus dotes de liderazgo han sido inestimables».
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¿Y ahora qué?
Aunque aún no está claro qué pasos dará Trippier a continuación, seguirá centrado en poner fin a su carrera con los Magpies. Se enfrentarán al Crystal Palace en la Premier League; el Newcastle ocupa actualmente el duodécimo puesto de la clasificación, con 42 puntos en 31 partidos.