El Napoli descubre que tiene una emergencia en defensa: Allegri sugiere el nombre de Federico Gatti, cuánto cuesta y qué alternativas valora el director deportivo Manna

En el partido disputado ayer por la tarde en Dimaro, el Napoli arrancó con una pareja de centrales formada por Rrahmani y Rafa Marín, uno de esos futbolistas, junto a Marianucci y Obaretin (de regreso de sus respectivas cesiones en el Torino y el Empoli), que Allegri tendrá la tarea de evaluar durante este periodo de preparación. El español es, a día de hoy, el único defensa zurdo que puede alinearse en el corazón de la zaga, con el uruguayo Mathías Olivera como solución alternativa. Independientemente del perfil, el Napoli querría cubrir los huecos dejados por las graves lesiones de Buongiorno y Beukema —y, en términos numéricos, por la salida de Juan Jesus— con un jugador ya hecho para nuestro campeonato. Y, después de ver esfumarse la opción preferida que conducía al nuevo jugador del Milan Mario Gila (bloqueada por la necesidad de vender antes de comprar), Allegri habría señalado a un hombre de su máxima confianza como Federico Gatti.