¡El Nápoles tiene nuevo entrenador! Max Allegri sustituye a Antonio Conte tras dejar el AC Milan, lo que marca el inicio de una nueva etapa para Scott McTominay, Kevin De Bruyne y compañía

El club italiano publicó un comunicado en sus canales digitales para anunciar el regreso de un rostro conocido a Nápoles. La junta directiva destacó la trayectoria del entrenador, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una figura dominante del fútbol italiano moderno.

El club declaró: «El Nápoles da la bienvenida a Massimiliano Allegri como nuevo entrenador del primer equipo. Allegri ha firmado un contrato con el club hasta el 30 de junio de 2029.

Tras una extensa carrera como jugador —incluida su etapa en el Nápoles en la temporada 1997-98—, Allegri inició su trayectoria como entrenador en la campaña 2003-04 con el Aglianese. En la temporada 2007-08 ascendió al Sassuolo a la Serie B y ganó la Supercopa de la Serie C1. Meses después debutó en la Serie A con el Cagliari, acabó noveno y ganó la Panchina d’Oro.

En 2010 fichó por el Milan y conquistó el 18.º Scudetto y la sexta Supercopa de Italia. De 2014 a 2019 dirigió a la Juventus, logrando cinco ligas, cuatro Copas de Italia y dos Supercopas, y llevando al equipo a dos finales de la Liga de Campeones. Tras dos años de pausa, regresó a la Juventus y conquistó su quinta Coppa Italia en 2024. La temporada pasada dirigió al Milan y lo llevó al quinto puesto.

«¡Bienvenido, Max Allegri!»