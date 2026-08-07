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El Nápoles prepara un sensacional golpe al Arsenal mientras Romelu Lukaku se acerca a la salida del Stadio Diego Armando Maradona
Allegri se fija en el talento brasileño para la delantera del Nápoles
Según Calciomercato, Allegri está decidido a reforzar su ataque en el Stadio Diego Armando Maradona con la incorporación de Gabriel Jesus. Aunque se espera que el técnico italiano construya su unidad ofensiva en torno al internacional danés Rasmus Hojlund, existe un claro deseo de asegurar un socio de primer nivel o una alternativa para liderar la delantera.
Corriere dello Sport sugiere que el interés dista mucho de ser superficial, y que el exjugador del Manchester City está abierto a un nuevo desafío fuera de la Premier League. Se cree que el Arsenal valora al jugador de 29 años en aproximadamente 20 millones de euros, una cifra que el Nápoles espera rebajar dada la aparente disposición del futbolista a mudarse a Italia.
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La salida de Lukaku despeja el camino para las llegadas
Cualquier movimiento por Jesus depende en gran medida de la salida de Romelu Lukaku, cuya situación en el club se ha complicado cada vez más. El delantero belga está actualmente en conflicto con la directiva del Napoli, y la ruptura de relaciones ha dejado su posición en el club insostenible.
Un traspaso a la Ligue 1 parece la vía de escape más probable para el jugador de 33 años. El Mónaco ha emergido como un serio aspirante a hacerse con su fichaje mientras busca reemplazar al delantero de la USMNT Folarin Balogun. El Napoli está deseando resolver esta situación rápidamente para liberar masa salarial y espacio en la plantilla, necesarios para cerrar un acuerdo por Jesus.
Obstáculos contractuales y fórmulas de traspaso
La estructura de un posible acuerdo por Jesus sigue siendo un punto de fricción entre el Nápoles y el Arsenal. Los informes indican que un traspaso permanente es la vía más viable, ya que una cesión obligaría al Arsenal a ampliar el contrato actual del jugador, que expira en 2027.
Para Jesus, el movimiento representa una oportunidad para relanzar su carrera en una liga que históricamente se ha adaptado bien a los delanteros técnicos sudamericanos. Después de perder posiciones en el orden de preferencias en el Emirates Stadium, la posibilidad de convertirse en una figura central en el nuevo Nápoles de Allegri es una propuesta atractiva.
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Finalizando la remodelación de la delantera
Las próximas semanas serán decisivas, ya que el club trabaja para cerrar las salidas de sus delanteros excedentes y hacer sitio a la llegada de la estrella del Arsenal a Nápoles. La salida de Lukaku marcará el final de un capítulo difícil tanto para el jugador como para el club, y permitirá un nuevo comienzo bajo la dirección de Allegri. Si el Napoli logra sortear con éxito la complejidad de las negociaciones con el Arsenal, la llegada de Jesus sería una señal clara de su intención de volver a pelear por el Scudetto en la temporada 2026-27.
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