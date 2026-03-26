El Nápoles, «furioso» con Romelu Lukaku, ya que el delantero estrella se niega a regresar al centro de entrenamiento tras retirarse de la selección belga

La relación entre Lukaku y el Nápoles ha llegado a un punto de ruptura durante el parón internacional de marzo. A pesar de haberse retirado de la selección belga, el jugador de 32 años no ha regresado a Italia como se esperaba. Sky Sport Italia sugiere que el club está barajando ahora imponer una importante sanción económica al delantero, quien, según se afirma, habría incumplido normas internas de aplicación estricta relativas a la conducta de los jugadores y a los protocolos de recuperación.

Se esperaba que Lukaku se reuniera con sus compañeros de club el jueves para continuar con su proceso de rehabilitación. Sin embargo, el exjugador del Chelsea y del Inter ha optado por quedarse en Amberes. Según se informa, está entrenando en una clínica especializada —las mismas instalaciones que utilizó anteriormente Kevin De Bruyne para su recuperación de alto nivel—, pero el hecho de que esta estancia no haya sido autorizada por el Nápoles ha dejado a la directiva del Partenopei «furiosa» con el jugador.