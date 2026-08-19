¡El Nápoles apunta a un sorprendente triple golpe en la Premier League por Gabriel Jesus, Joshua Zirkzee y Nicolas Jackson!

El primer perfil que está considerando el club es Jesus. El delantero brasileño comenzó su carrera sénior de clubes en Palmeiras, donde fue elegido mejor debutante del Campeonato Brasileño de Serie A de 2015 y terminó primero en la Copa de Brasil, antes de ganar la Bola de Ouro en 2016 para ayudar a Palmeiras a conquistar su primer título de liga nacional en 22 años.

Jesus fichó por el Manchester City en enero de 2017 en un traspaso valorado en 27 millones de libras, con el que ganó cuatro títulos de la Premier League, tres Copas de la Liga y una FA Cup, antes de unirse al Arsenal en julio de 2022 por 45 millones de libras. Después de perderse la mayor parte del año natural 2025 por lesión, regresó el 10 de diciembre ante el Club Brugge y marcó su primer gol en más de 11 meses contra el Aston Villa.