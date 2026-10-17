Las conversaciones en curso de McTominay sobre su contrato han vuelto a poner el foco en la estrategia del Napoli para retener a sus jugadores clave. Las informaciones de Football Italia sobre la situación de su renovación, junto con el precedente de Khvicha Kvaratskhelia, ponen de relieve las diferencias entre el entorno del jugador y el club.

Estas cifras siguen siendo posiciones negociadoras recogidas en las informaciones, no una confirmación de un traspaso inminente. Sin embargo, cualquier decisión a largo plazo sobre la plantilla exige una explicación táctica clara junto con las cifras económicas.