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Romelu Lukaku NapoliGetty Images
Yosua Arya

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El Nápoles acuerda con el Fenerbahçe un traspaso de 6 millones de euros por Romelu Lukaku

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El Nápoles ha llegado a un acuerdo para vender al delantero belga Romelu Lukaku al gigante turco Fenerbahçe por 6 millones de euros más bonus. El atacante, de 33 años, ya ha superado el reconocimiento médico y ha pactado un contrato de 10 millones de euros por temporada antes de su traslado a Estambul.

  • El Fenerbahçe acuerda un fichaje por el delantero del Nápoles

    Lukaku está a punto de continuar su carrera profesional en Turquía después de que el Nápoles alcanzara un acuerdo total con Fenerbahce para su traspaso, según Gianluca Di Marzio. El conjunto turco pagará una cantidad inicial de 6 millones de euros, más bonificaciones adicionales ligadas al rendimiento, por el internacional belga. El delantero centro de 33 años también ha acordado sus términos personales con el club de Estambul. El informe revela que cobrará un lucrativo contrato de 10 millones de euros por temporada en Turquía.

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    Reconocimiento médico superado mientras se tramita la documentación final

    El traspaso ha avanzado a un ritmo vertiginoso tras unas negociaciones exitosas entre los dos clubes. Gianluca Di Marzio confirmó el martes que se había alcanzado formalmente un acuerdo.

    Lukaku ya se ha sometido y ha superado las pruebas médicas oficiales con el Fenerbahce de cara al movimiento propuesto. Ambos equipos están actualmente en proceso de intercambiar la documentación formal del traspaso para cerrar la operación. Con todos los principales obstáculos ya superados, los trámites administrativos formales son el último requisito para que el traspaso se complete oficialmente.

  • Poniendo fin a una etapa repleta de títulos en el Nápoles

    La salida pone fin a la etapa de Lukaku en Nápoles después de pasar dos temporadas representando al Napoli. Su paso por la Serie A resultó exitoso, ya que ayudó al equipo a conquistar la máxima gloria nacional.

    Durante sus dos años en el club italiano, el experimentado delantero belga contribuyó a la conquista de un título de la Serie A. Ahora se prepara para dejar el fútbol italiano e iniciar un nuevo capítulo en Estambul.

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  • Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

    Se espera un anuncio oficial en Estambul

    Con el reconocimiento médico completado y la documentación intercambiándose entre el Nápoles y el Fenerbahce, se espera un anuncio oficial en las próximas horas. Lukaku completará su llegada a su nuevo club en Estambul. El belga se unirá a sus nuevos compañeros de equipo mientras el Fenerbahce ultima sus preparativos para la temporada.

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