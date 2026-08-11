Getty Images
Traducido por
El Nápoles acuerda con el Fenerbahçe un traspaso de 6 millones de euros por Romelu Lukaku
El Fenerbahçe acuerda un fichaje por el delantero del Nápoles
Lukaku está a punto de continuar su carrera profesional en Turquía después de que el Nápoles alcanzara un acuerdo total con Fenerbahce para su traspaso, según Gianluca Di Marzio. El conjunto turco pagará una cantidad inicial de 6 millones de euros, más bonificaciones adicionales ligadas al rendimiento, por el internacional belga. El delantero centro de 33 años también ha acordado sus términos personales con el club de Estambul. El informe revela que cobrará un lucrativo contrato de 10 millones de euros por temporada en Turquía.
- Getty Images
Reconocimiento médico superado mientras se tramita la documentación final
El traspaso ha avanzado a un ritmo vertiginoso tras unas negociaciones exitosas entre los dos clubes. Gianluca Di Marzio confirmó el martes que se había alcanzado formalmente un acuerdo.
Lukaku ya se ha sometido y ha superado las pruebas médicas oficiales con el Fenerbahce de cara al movimiento propuesto. Ambos equipos están actualmente en proceso de intercambiar la documentación formal del traspaso para cerrar la operación. Con todos los principales obstáculos ya superados, los trámites administrativos formales son el último requisito para que el traspaso se complete oficialmente.
Poniendo fin a una etapa repleta de títulos en el Nápoles
La salida pone fin a la etapa de Lukaku en Nápoles después de pasar dos temporadas representando al Napoli. Su paso por la Serie A resultó exitoso, ya que ayudó al equipo a conquistar la máxima gloria nacional.
Durante sus dos años en el club italiano, el experimentado delantero belga contribuyó a la conquista de un título de la Serie A. Ahora se prepara para dejar el fútbol italiano e iniciar un nuevo capítulo en Estambul.
- Getty Images
Se espera un anuncio oficial en Estambul
Con el reconocimiento médico completado y la documentación intercambiándose entre el Nápoles y el Fenerbahce, se espera un anuncio oficial en las próximas horas. Lukaku completará su llegada a su nuevo club en Estambul. El belga se unirá a sus nuevos compañeros de equipo mientras el Fenerbahce ultima sus preparativos para la temporada.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias