El mundo del fútbol se prepara para despedirse de uno de sus mayores iconos de todos los tiempos en la escena internacional. Messi, ahora con 39 años, está a punto de disputar su último partido con Argentina en un amistoso contra Benín en el icónico Estadio Monumental de Buenos Aires.

Mientras el foco sigue puesto en las celebraciones en Buenos Aires, el impacto de la despedida de Messi se deja sentir mucho más allá de las fronteras de Argentina. Pese a la feroz rivalidad histórica entre Brasil y Argentina, Neymar recurrió a las redes sociales para asegurarse de que su amigo de toda la vida supiera exactamente cuánto ha significado para este deporte.

La pareja formó una de las asociaciones ofensivas más letales de la historia en el Barcelona, junto a Luis Suarez, y más tarde volvió a coincidir en el Paris Saint-Germain. Su vínculo siempre ha trascendido el terreno de juego, y el último homenaje de Neymar pone de relieve el profundo respeto que existe entre dos de los mayores talentos sudamericanos de la generación moderna.