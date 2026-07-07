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«¡El mundo entero está de fiesta!» - Irán celebra la eliminación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos del Mundial
Irán contraataca tras la derrota de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
La trayectoria de Estados Unidos como coanfitrión se truncó tras la derrota por 4-1 ante Bélgica, un resultado que ha desatado escenas de júbilo en Teherán. Irán, eliminado en la fase de grupos tras empatar sus tres partidos, se sintió maltratado durante su estancia en Norteamérica y celebró lo que describió como una victoria del deporte sobre la política.
En un comunicado oficial, un portavoz de la Federación Iraní de Fútbol declaró: «Ahora todo el mundo baila para celebrar la humillante derrota de la política a manos del fútbol». La frase parece dirigida al Gobierno de EE. UU., especialmente tras las palabras del secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quien admitió que se alegró con la eliminación de Irán en la primera fase.Instagram/teammellifootball
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Represalias por el «baile de la alegría» de Mullin
La tensión entre ambas naciones alcanzó su punto álgido cuando Mullin expresó su satisfacción por la eliminación de Irán. El funcionario estadounidense había declarado: «Me alegro de que [Irán] haya quedado eliminado y de que no vayan a volver. Me alegré muchísimo cuando pudimos retirarles los visados y les dijimos que tenían que abandonar territorio estadounidense; puede que incluso cantara una o dos canciones o que bailara de alegría». Estoy muy contento de que se vayan, porque no ha habido ningún otro equipo con el que hayamos tenido más problemas que con ellos».
La respuesta de Irán no se hizo esperar: «Los iraníes estamos acostumbrados al maltrato y a las mentiras de los funcionarios estadounidenses, así que nadie se sorprende por estos comentarios hostiles.
Estas palabras muestran, una vez más, que los funcionarios estadounidenses ignoran el derecho internacional y los principios que se esperan de un país anfitrión de un evento deportivo mundial. Que celebre abiertamente la eliminación de Irán dice más de él que de nuestro equipo».
La federación denunció además el «trato inhumano y poco profesional» sufrido, como el traslado forzoso de su campamento base de Arizona a México y la denegación de visados a once miembros del personal, incluido su presidente, Mehdi Taj.
La decisión de revocar la suspensión de Balogun echa más leña al fuego
Las tensiones políticas empeoraron con la polémica inclusión de Folarin Balogun en el once titular de Mauricio Pochettino en Seattle. A pesar de su tarjeta roja directa en la ronda anterior, el delantero pudo jugar tras admitir Donald Trump haber pedido a la FIFA revisar la suspensión. La FIFA suspendió la sanción automática de un partido durante 12 meses, decisión que provocó indignación mundial y acusaciones de favoritismo. La eliminación de Estados Unidos fue burlada desde Teherán y celebrada por los belgas, que imitaron el «baile de Trump» tras su cuarto gol.
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Se acabó el camino para los coanfitriones
La derrota deja a los tres anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México— eliminados en octavos, sin representantes locales en las siguientes rondas. Para la selección estadounidense, el foco está en el futuro: aún se desconoce si el seleccionador, Mauricio Pochettino, renovará o se irá.
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