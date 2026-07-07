«¡El mundo entero está de fiesta!» - Irán celebra la eliminación de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos del Mundial

La tensión entre ambas naciones alcanzó su punto álgido cuando Mullin expresó su satisfacción por la eliminación de Irán. El funcionario estadounidense había declarado: «Me alegro de que [Irán] haya quedado eliminado y de que no vayan a volver. Me alegré muchísimo cuando pudimos retirarles los visados y les dijimos que tenían que abandonar territorio estadounidense; puede que incluso cantara una o dos canciones o que bailara de alegría». Estoy muy contento de que se vayan, porque no ha habido ningún otro equipo con el que hayamos tenido más problemas que con ellos».

La respuesta de Irán no se hizo esperar: «Los iraníes estamos acostumbrados al maltrato y a las mentiras de los funcionarios estadounidenses, así que nadie se sorprende por estos comentarios hostiles.

Estas palabras muestran, una vez más, que los funcionarios estadounidenses ignoran el derecho internacional y los principios que se esperan de un país anfitrión de un evento deportivo mundial. Que celebre abiertamente la eliminación de Irán dice más de él que de nuestro equipo».

La federación denunció además el «trato inhumano y poco profesional» sufrido, como el traslado forzoso de su campamento base de Arizona a México y la denegación de visados a once miembros del personal, incluido su presidente, Mehdi Taj.