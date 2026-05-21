Getty Images News
Traducido por
¡El Mundial será aún más grande! La FIFA estudia ampliarlo a 66 equipos para 2030
Un enorme salto cualitativo
Cuando el fútbol se prepara para la Copa del Mundo de 48 equipos en Norteamérica, el organismo rector ya mira más allá. La propuesta de ampliar el torneo de 2030 a 66 equipos ha ganado impulso en las últimas semanas, según AS. Iniciada por la CONMEBOL para aumentar el acceso al nivel de élite, una idea antes radical ahora es tomada en serio por varias federaciones.
La FIFA, liderada por Gianni Infantino, lo ve como una forma de promover la pluralidad. Infantino suele definir el torneo como una fiesta global y cree que un formato de 66 equipos daría a países sin historia mundialista una opción real de participar. Con el Mundial 2026 listo para recibir a Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán y Jordania, en la sede de la FIFA crece el apoyo a una lista más amplia.
- Getty Images
Las ciudades anfitrionas bajo presión
La edición de 2030 la organizarían España, Portugal y Marruecos, con partidos conmemorativos en Argentina, Uruguay y Paraguay. Aun así, una ampliación de tal magnitud pondría en aprietos a las infraestructuras. El plan actual mantiene 48 equipos, pero la FIFA definirá la estructura final tras la final del 19 de julio de 2026.
En España, la organización ya cambia: Málaga se habría retirado, y el futuro de San Mamés y el Reale Arena aún es incierto. La FIFA, como máxima autoridad, definirá las sedes finales sin importar el formato.
El camino hacia 2030
La idea de un Mundial con 66 equipos aún está lejos, pero la próxima Copa en Estados Unidos, México y Canadá será la prueba definitiva. Si el formato de 48 equipos funciona, la presión para ampliarlo crecerá. El objetivo es incluir a todo el planeta.
Hoy la FIFA lo ve con buenos ojos: ya no es una “locura”, sino una evolución viable. Los críticos advierten que bajará la calidad, pero el organismo se centra en los ingresos y la participación global que un torneo de 66 equipos podría generar.
- Getty Images News
Se descartan cambios en la Copa Mundial de Clubes
Aunque el torneo internacional crecerá, no ocurre lo mismo con el de clubes. La FIFA ya no quiere organizar la Copa Mundial de Clubes cada dos años: la próxima será en 2029, pues el formato bienal choca con el calendario actual.
La sobrecarga de partidos y el bienestar de los jugadores han motivado esta decisión, al menos en el fútbol de clubes. No obstante, como la Copa del Mundo es la joya de la corona, el plan a largo plazo sigue siendo ampliarla e incluir más selecciones, y la atención se centrará en el torneo de 2030 una vez que termine el de este verano.