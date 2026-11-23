Getty Images
Traducido por
El Mundial Femenino volverá a Estados Unidos en 2031 con México, Costa Rica y Jamaica como coanfitriones
- Getty Images
¿Qué ha pasado?
El Mundial Femenino volverá a Estados Unidos por primera vez desde 2003 y será la mayor edición hasta la fecha.
La FIFA adjudicó el lunes el torneo de 2031 a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica. Será la primera vez que cuatro países compartan la organización. Participarán 48 selecciones y se disputarán 104 partidos.
La FIFA también designó a Reino Unido como sede del Mundial Femenino de 2035.
- Getty Images
«El Mundial Femenino más grande y de mayor impacto de la historia»
En 2003, Cindy Parlow Cone marcó en el debut de la selección femenina de Estados Unidos en el Mundial ante Suecia, en el RFK Stadium. Veintitrés años después, estaba en Zúrich como presidenta de U.S. Soccer, pensando en lo que el regreso del torneo podría significar para la próxima generación de jugadoras.
«Es un enorme honor y una gran alegría dar la bienvenida al mundo a Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica para el Mundial Femenino de la FIFA 2031», afirmó Cone.
«Es un momento histórico para nuestros cuatro países, pero la oportunidad va mucho más allá de cualquiera de nosotros. Junto con la FIFA, queremos organizar el Mundial Femenino más grande y de mayor impacto de la historia y aprovechar su éxito para acelerar el crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo. Nuestra ambición es crear un torneo que no solo inspire a millones de jugadoras, sino que también contribuya a darles oportunidades para jugar, desarrollarse y perseguir sus sueños».
- Getty Images
Qué significa para Estados Unidos y las demás federaciones
Estados Unidos ya ha organizado Mundiales Femeninos, pero no lo hace desde 2003. Antes había acogido el de 1999. Aunque Estados Unidos ya tiene experiencia como anfitrión, será la primera vez que México, Costa Rica y Jamaica organicen el torneo femenino.
«Tenemos la oportunidad de aprovechar el impulso del Mundial Femenino de la FIFA 2031 para acelerar nuestros objetivos de futuro para el fútbol, desde ampliar el acceso y la participación hasta reforzar las vías de formación de la próxima generación de futbolistas», afirmó JT Batson, director ejecutivo y secretario general de U.S. Soccer.
- Getty Images
¿Qué viene ahora?
El Mundial Femenino de 2031 se celebrará cinco años después del torneo masculino en Norteamérica y tres años después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. U.S. Soccer ve una oportunidad para aprovechar ambos acontecimientos y atraer a más aficionados al fútbol femenino.
Confirmados los cuatro países anfitriones, la siguiente incógnita es qué ciudades albergarán partidos. La candidatura conjunta propuso más de 30 ciudades candidatas, y U.S. Soccer asegura que las ciudades y los estadios elegidos se anunciarán conforme avancen los preparativos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias