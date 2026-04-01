¿El Mundial en serio peligro? Salen a la luz nuevos detalles sobre la lesión de la estrella del BVB, Felix Nmecha

No obstante, en el BVB se ha optado por un tratamiento conservador, por lo que no habrá intervención quirúrgica. Se prevé que Nmecha esté varias semanas de baja y que no vuelva a jugar hasta poco antes del final de la temporada, en los últimos partidos de la actual campaña, en mayo.

De este modo, el jugador de 25 años estaría a punto a tiempo para subirse al tren del Mundial. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, dará a conocer su convocatoria el 12 de mayo, antes de los partidos amistosos contra Finlandia (31 de mayo) y Estados Unidos (6 de junio).

Sin embargo, su convocatoria no está en absoluto asegurada, tal y como ya aclaró Nagelsmann al margen de la victoria por 2-1 del lunes contra Ghana: «En cualquier caso, existe el riesgo de que no pueda jugar el Mundial», explicó allí el seleccionador. «Incluso tras la recuperación, no está garantizado un regreso rápido: «Pero entonces aún no está garantizado que esté libre de dolor o que pueda tolerarlo. Es una lesión que no es nada fácil de sobrellevar».