El Mundial cambia las reglas... La calma del Real Madrid aumenta las dudas sobre Vinicius

Y añadió: «Nada cambia el rumbo marcado por los contratos en situaciones críticas. Desde hace años, la prioridad es clara: el interés del club y del equipo. Vinicius y su entorno lo saben, y la directiva del Real Madrid conoce sus deseos».

Y añadió: «La calma no implica ignorar la difícil situación. Tras ver el rendimiento de las estrellas del Real Madrid en el Mundial, los responsables de Valdebebas se preguntan qué ha pasado en las dos últimas temporadas para que no rindan al mismo nivel. No hay comparación entre lo que ofrecen con la camiseta del Real Madrid y con la de sus selecciones».

Y subrayó: «De ahí surge la convicción de que el equipo cuenta con tres de los cinco mejores jugadores del mundo, y que para que esta situación dé sus frutos es necesario encontrar una solución, y esa solución reside en José Mourinho».

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