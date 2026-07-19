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Super Bowl LX: New England Patriots v Seattle SeahawksGetty Images Sport

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El Mundial 2026 imita a la Super Bowl: Coldplay actuará en el descanso de la final

World Cup
USA

La final del Mundial, en Nueva York, tendrá un descanso de unos 25 minutos al estilo del show de la Super Bowl.

El Mundial que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá traerá una novedad importante anunciada por la FIFA. La final, el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (cerca de Nueva York), tendrá un toque inédito al estilo de la Super Bowl.

  • MUNDIALES COMO LA SUPER BOWL

    El descanso de la final del Mundial durará unos 25 minutos, no los habituales 15, como en el showde la Super Bowl. Durante ese tiempo habrá un espectáculo con Coldplay, Madonna, Laura Pausini y otros artistas.

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  • LA CONFIRMACIÓN DE INFANTINO

    En la Cumbre Económica Mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que el espectáculo de la final lo encabezará Chris Martin, líder de la famosa banda británica: «¿La actuación? No será una más, será una de las más grandes del mundo».

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